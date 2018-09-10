Збірна України перший домашній матч у кваліфікації Євро-2020 зіграє у Львові

Перший матч на своєму полі у відбірному турнірі Євро-2020 національна команда України проведе у Львові на місцевій "Арені Львів". Гра відбудеться в березні 2019 року.

Таку обіцянку львівським вболівальникам дав президент Федерації футболу України Андрій Павелко зі сцени фан-зони перед початком матчу Ліги націй Україна – Словаччина, який відбувся на "Арені Львів" за порожніх трибун.

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Додамо, що імена своїх суперників збірна України дізнається 2 грудня цього року, коли відбудеться жеребкування в Дубліні.

Матчі перших двох турів кваліфікації Євро-2020 заплановано на період із 21-го по 26 березня 2019 року. Один з них може бути домашнім для збірної України, відтак відбудеться у Львові.

До цього збірна проведе ще як мінімум один офіційний матч в Україні – 16 жовтня проти Чехії у Харкові на ОСК "Металіст".

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