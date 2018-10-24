Збірна України поступилася Данії у відборі на Євро-2020 з гандболу

Збірна України невдало стартувала в основному раунді кваліфікації на гандбольний чемпіонат Європи-2020. "Синьо-жовті" поступилися на виїзді збірній Данії.

Українці стартували доволі непогано. І перший тайм пройшов у рівній боротьбі. Кожна зі збірних почергого виходила вперед, без змоги відірватися від суперника на більше, аніж два голи. Тож перший тайм закінчився у нічию 12:12.

Читайте також: Українка Алла Черкасова – чемпіонка світу з вільної боротьби

Все змінилося у другому таймі. Датчани почали нарощувати відрив, який в одному з моментів досягнув різниці у вісім голів. У підсумку саме господарі і святкували перемогу 30:24.

Данія – Україна 30:24 (12:12, 18:12)

Варто додати, що у групі 8 разом зі збірною України та Данії (олімпійські чемпіони 2016, чемпіони Європи 2008 та 2014) також учасник ЧЄ-2014, 2016 та 2018 збірна Чорногорії, та збірна Фарерських островів, яка виграла 1-й етап кваліфікації.

Щодо Євро-2020, то турнір буде історичним принаймні з двох причин. Вперше чемпіонат Європи проходитиме відразу в трьох країнах – Австрії, Норвегії та Швеції. І вперше в історії участь у фінальній частині візьмуть відразу 24 збірні. Раніше на Євро виступали по 16 команд. Окрім господарів путівку на континентальну першість вже отримала володар золота 2016 року Іспанія. Решта путівок розіграють у 2-й кваліфікаційної стадії, що стартує 24 жовтня. Серед її учасників і оновлена збірна Україна. 32 команди відбору поділені на 8 квартетів. На Євро вийдуть по дві найкращі збірні кожної з груп, а також 4 найкращі команди з тих, що посядуть треті місця.

Матчі збірної України у відборі на ЧЄ-2020

28 жовтня. Данія – Україна.

10-14 квітня. Фарерські острови – Україна

13-14 квітня Україна – Фарерські острови

12-13 червня. Україна – Данія

15-16 червня. Чорногорія – Україна