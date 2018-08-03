Збірна України поступилася Хорватії на баскетбольному Євро-2018

У матчі за 9-16 місця чемпіонату Європи серед юнаків до 18 років, який проходить в Латвії, збірна України програла Хорватії.

Команда Дмитра Маркова зуміла видати рівну першу половину зустрічі і піти на велику перерву з відставанням лише в одне очко. Але третю чверть хорвати виграли +12, а в заключній 10-хвилинці довели перевагу в рахунку до 23 очок.

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Поразка ще суттєвіше ускладнила становище збірної України в боротьбі за збереження місця в дивізіоні А. Аби добитися цього тепер необхідно вигравати два наступні матчі. Перший з них українці зіграють у суботу, 4 серпня, проти Греції.

Після поразки від Сербії в 1/8 фіналу українці беруть участь лише в турнірі за 9-16 місця. У Дивізіон В вилетять три команди, які посіли на турнірі останні – 14, 15 і 16 місця.

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