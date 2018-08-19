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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Збірна України поступилася Латвії у контрольному поєдинку

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Жіноча збірна України з баскетболу поступилася Латвії
Жіноча збірна України з баскетболу поступилася Латвії / ФБУ

Жіноча збірна України з баскетболу програла заключний контрольний поєдинок в Ризі господаркам майданчика. Збірна Латвії здобула перемогу з рахунком 80:59 (14:13 18:15, 20:17, 28:14).

Жодній із команд не вдавалося досягти відчутної переваги у рахунку. Лише у заключній чверті домінування господарок проявилося у ривку 14:0 і як наслідок відчутній перевазі.

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Однією із головних проблем став відсоток влучань у нашої команди, якщо відкинути очки здобуті Мосс, а це понад третина загальнокомандного здобутку, то мети досягли лише заледве 31% кидків. Серед дебютанток команди найбільше часу отримали Карп, Кондусь і Мусієнко.

Латвія – Україна 80:59 (14:13; 18:15; 20:17, 28:14)

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Теги: Новини спорту Баскетбол Збірна України з баскетболу
Джерело: 24 Канал
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