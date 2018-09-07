Збірна України прикро поступилася у другому матчі Суперфіналу Євроліги

Збірна України з пляжного футболу прикро поступилася в другому поєдинку в групі 2 Суперфіналу Євроліги-2018, що наразі триває в Італії. Суперника українців була збірна Білорусі.

По ходу поєдинку українці вели 1:0, але в підсумку поступилися своїм опонентам з рахунком 1:2 в додатковий час. Примітно, що білоруси зрівняли рахунок в поєдинку за 20 секунд до фінального свистка.

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Наступний поєдинок збірна України проведе у суботу, 8 вересня, проти господарів турніру – збірної Італії.

Нагадаємо, що у першому турі групового етапу Суперфіналу Євроліги з пляжного футболу збірна України протистояла росіянам. Росіяни розгромили українців, забивши шість голів за матч.

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