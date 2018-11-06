Збірна України поїде в Анталію, – Андрій Шевченко про перенесення товариського матчу

Наставник збірної України Андрій Шевченко підтвердив: контрольний матч Україна - Туреччина перенесений з Дніпра в Анталію.

Матч Туреччина – Україна пройде на "Анталія-Арені", яка була відкрита в 2015 році і вміщує 32 539 глядачів.

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"Так, ця гра дійсно відбудеться в цьому турецькому місті", – сказав наставник "синьо-жовтих" в розмові з журналістом "Команди №1".

Нагадаємо, що матч Туреччина – Україна, запланований на 20 листопада, спочатку повинен був відбутися в Дніпрі, але представники команди суперника наполягли на тому, щоб він пройшов в кращих погодних умовах. Можна припустити, що турки, порушивши певні контрактні зобов'язання, змушені будуть заплатити нам певну неустойку, хоча офіційної інформації з цього приводу немає.

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