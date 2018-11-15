Збірна України прибула до Словаччини без одного із захисників

Збірна України з футболу прибула до Словаччини, де вже у п’ятницю, 16 листопада, зіграє матч ліги націй проти місцевої збірної. Політ тривав півтори години. Столиця Словаччини зустріла сонячною погодою і контрастним теплом (+11 градусів) у порівнянні з київськими морозами.

На виході з терміналу на гравців чекали кілька фанів збірної України з Нетішина та шанувальники автографів із панно Андрія Шевченка.

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Одразу з аеропорту команда вирушила до Трнави на автобусі. У цьому місті синьо-жовті розмістяться у готелі. Після заселення збірники пообідають і матимуть близько трьох з половиною годин для відпочинку.

Увечері українці випробують газон стадіону імені Антона Малатинського – тренування розпочнеться о 19.00 за європейським часом.

Варто зазначити, що до Словаччини "синьо-жовті" відправилися без захисника Василя Кравця. Під час тренування у Києві гравець зробив різкий рух й отримав защемлення нерву поперекового відділу. За оцінкою головного лікаря збірної України Артура Глущенка, таке ушкодження спричинить відсутність фізичної активності гравця упродовж 7-10 днів. Відтак Кравець повертається до розташування свого клубу, де пройде курс реабілітації.