17:09
15 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Ледібой Путін. Руки-базуки Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:52, 14 листопада
      Вєсті.UA. Темні сили Пашинського. 100 років самотності Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 листопада
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, 14 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Збірна України прибула до Словаччини без одного із захисників

      253 Читать новость на русском
      Збірна України прилетіла у Словаччину
      Збірна України прилетіла у Словаччину / ФФУ

      Збірна України з футболу прибула до Словаччини, де вже у п’ятницю, 16 листопада, зіграє матч ліги націй проти місцевої збірної. Політ тривав півтори години. Столиця Словаччини зустріла сонячною погодою і контрастним теплом (+11 градусів) у порівнянні з київськими морозами.

      На виході з терміналу на гравців чекали кілька фанів збірної України з Нетішина та шанувальники автографів із панно Андрія Шевченка.

      Читайте також: Троє українців увійшли в топ-100 найкращих гравців Ліги Європи

      Одразу з аеропорту команда вирушила до Трнави на автобусі. У цьому місті синьо-жовті розмістяться у готелі. Після заселення збірники пообідають і матимуть близько трьох з половиною годин для відпочинку.

      Увечері українці випробують газон стадіону імені Антона Малатинського – тренування розпочнеться о 19.00 за європейським часом.

      Варто зазначити, що до Словаччини "синьо-жовті" відправилися без захисника Василя Кравця. Під час тренування у Києві гравець зробив різкий рух й отримав защемлення нерву поперекового відділу. За оцінкою головного лікаря збірної України Артура Глущенка, таке ушкодження спричинить відсутність фізичної активності гравця упродовж 7-10 днів. Відтак Кравець повертається до розташування свого клубу, де пройде курс реабілітації. 

      Теги: Футбол Спорт Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      Рахунок у фінальній серії Stanley Cup знову став рівним
       20 червня 2013 , 12:47
      "Металіст" покарає своїх вболівальників
       4 листопада 2013 , 16:10
      Коноплянка приносить перемогу над учасником єврокубків, "Шахтар" знову тріумфує
       12 липня 2014 , 19:12
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук