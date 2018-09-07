Збірна України прилетіла у Львів на матч Ліги націй: розклад команди

У п'ятницю, 7 вересня, збірна України прибула до Львова, де проведе другий матч Ліги націй проти Словаччини.

У гравців вже запланований відновно-тренувальний процес, який вони будуть виконувати у двох групах. Футболісти, які почали вчорашню гру в стартовому складі, проведуть фітнес-заняття з тренером з фізпідготовки. Решта будуть тренуватися ввечері на стадіоні "Україна".

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8 вересня о 15:00 збірна проведе передматчеве тренування на "Арені Львів". За півгодини до тренування Андрій Шевченко і один з гравців виступлять на прес-конференції.

Нагадаємо, що матч Україна – Словаччина відбудеться 9 вересня на "Арені Львів". Початок – о 16:00.

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