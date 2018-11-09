Збірна України проведе зустріч з вболівальниками перед матчем Ліги націй зі Словаччиною

12 листопада національна команда України збереться в Києві перед двома заключними матчами року — грою Ліги націй УЄФА проти Словаччини, що відбудеться 16 листопада у Трнаві, та товариською зустріччю з Туреччиною, яка пройде 20 листопада в Анталії.

Продовжуючи приємну традицію й набираючись натхнення перед міжнародними матчами від рідної публіки, 13 листопада збірна України зустрінеться зі своїми уболівальниками на НСК "Олімпійський", пише Федерація футболу України.

Читайте також: Андрій Шевченко викликав новачків у збірну України: імена

Відкрите тренування розпочнеться о 18:00. Перед початком заняття гравці поспілкуються з представниками мас-медіа у мікст-зоні арени. Наступного дня збірники теж проведуть тренування на "Олімпійському", але за зачиненими дверима.

Нагадаємо, збірна України зіграє 16 листопада зі Словаччиною в Лізі націй, а 20 листопада – товариський матч з Туреччиною.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24