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РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Збірна України провела фотосесію перед початком чемпіонату Європи

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28 липня чоловіча юніорська збірна України проведе свій перший матч на чемпіонаті Європи. Команда Дмитра Маркова стартує поєдинком проти збірної Фінляндії.

В рамках підготовки до турніру наші юніори провели серію спарингів, зокрема на закордонних турнірах у Грузії, Франції та Італії.

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На думку букмекерів кращі шанси на перемогу мають фіни. Коефіцієнт – 1,30. Шанси збірної України на перемогу розцінюються з коефіцієнтом 3.55.

Нагадаємо, що у плей-офф виходять усі чотири команди з групи, переможці раунду топ-16 (1/8 фіналу) продовжують боротьбу за трофей, а команди які програють – за збереження прописки в елітному Дивізіоні А. Вилітають у Дивізіон В три команди, які посядуть на турнірі останні 14, 15 та 16 місця.

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Теги: Новини спорту Збірна України з баскетболу Баскетбол Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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