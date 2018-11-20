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      Збірна України провела перше тренування в Іспанії перед важливим матчем: фото

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      Жіноча збірна України з баскетболу
      Жіноча збірна України з баскетболу / ФБУ

      Жіноча національна збірна України з баскетболу прибула до Мелільї, де 19 листопада провела перше тренування напередодні гри 6-го туру кваліфікації ЄвроБаскету-2019, в рамках якої команда Горана Бошковича протистоятиме лідерам групи збірній Іспанії.

      Напередодні гри наша збірна посідає друге місце у квартеті і у разі перемоги з різницею в 5 і більше очок виграє свою групу. Також українки мають хороші шанси на вихід у фінальну частину ЄвроБаскету, як одна з шести кращих команд серед тих, що посядуть другі місця у восьми групах.

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      При визначенні місць у цьому рейтинзі враховуються очки команди, різниця набраних та пропущених очок, набрані очки. Наразі Україна четверта в цьому рейтинзі за різницею очок. Після чотирьох перемог у п’яти матчах маємо позитивний баланс у 121 очок. 

      Збірна Іспанії уже гарантувала собі участь у фінальному турнірі. Натомість для нашої команди зустріч набула вирішального значення. То ж для збірної України вкрай важливо здобути в Іспанії максимально позитивний результат.


      Збірна України потренувалася перед матчем з Іспанією / ФБУ

      Нагадаємо, що матч Іспанія – Україна відбудеться 21 листопада. Початок зустрічі – о 21:00.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Баскетбол Збірна України з баскетболу
      Джерело: 24 Канал
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