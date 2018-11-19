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      Збірна України провела заключне тренування перед матчем з Туреччиною: фото

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      Збірна України провела останнє тренування
      Збірна України провела останнє тренування / ФФУ

      Збірна України з футболу провела заключне заняття перед останнім матчем в 2018 році проти Туреччини.

      Участь в тренуванні разом з футболістами взяв і Андрій Шевченко, повідомляє прес-служба Федерації футболу України. 

      Читайте також: Шевченко терміново викликав ще одного гравця на товариський матч проти збірної Туреччини


      Заключне тренування збірної України перед матчем з Туреччиною

      Передматчеве тренування відбулося за відсутності травмованих Сергія Кривцова та Івана Петряка. Іван цієї ночі вилетить через Стамбул до Будапешта. На думку українських лікарів, за п'ять – сім днів набряк, що виник внаслідок забою Іванового гомілкового м'язу, має минутися. Сергій Кривцов продовжує лікування у стані збірної й повернеться додому разом із командою завтра після гри.


      Збірна України провела тренування перед останьою грою у 2018 році

      Нагадаємо, що 20 листопада збірна України в Антальї зіграє товариський матч проти Туреччини. Початок – о 19:30.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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