Збірна України провела заключне тренування перед матчем з Туреччиною: фото
Збірна України з футболу провела заключне заняття перед останнім матчем в 2018 році проти Туреччини.
Участь в тренуванні разом з футболістами взяв і Андрій Шевченко, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
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Заключне тренування збірної України перед матчем з Туреччиною
Передматчеве тренування відбулося за відсутності травмованих Сергія Кривцова та Івана Петряка. Іван цієї ночі вилетить через Стамбул до Будапешта. На думку українських лікарів, за п'ять – сім днів набряк, що виник внаслідок забою Іванового гомілкового м'язу, має минутися. Сергій Кривцов продовжує лікування у стані збірної й повернеться додому разом із командою завтра після гри.
Збірна України провела тренування перед останьою грою у 2018 році
Нагадаємо, що 20 листопада збірна України в Антальї зіграє товариський матч проти Туреччини. Початок – о 19:30.
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