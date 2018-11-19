Збірна України провела заключне тренування перед матчем з Туреччиною: фото

Збірна України з футболу провела заключне заняття перед останнім матчем в 2018 році проти Туреччини.

Участь в тренуванні разом з футболістами взяв і Андрій Шевченко, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

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Заключне тренування збірної України перед матчем з Туреччиною

Передматчеве тренування відбулося за відсутності травмованих Сергія Кривцова та Івана Петряка. Іван цієї ночі вилетить через Стамбул до Будапешта. На думку українських лікарів, за п'ять – сім днів набряк, що виник внаслідок забою Іванового гомілкового м'язу, має минутися. Сергій Кривцов продовжує лікування у стані збірної й повернеться додому разом із командою завтра після гри.



Збірна України провела тренування перед останьою грою у 2018 році

Нагадаємо, що 20 листопада збірна України в Антальї зіграє товариський матч проти Туреччини. Початок – о 19:30.

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