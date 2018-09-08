Збірна України провела заключне тренування перед матчем зі Словаччиною: фото

8 вересня підопічні Андрія Шевченка в рамках підготовки до матчу другого туру Ліги націй, проти Словаччини, провели тренування на "Арені Львів".

Напередодні у Львові пройшов дощ, але тренування команда провела при комфортних погодних умовах і в тому складі, який повернувся до України з Чехії, окрім травмованого Євгена Хачеріді, пише Федерація футболу України.

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Поки польові гравці виконували фізичні вправи й працювали без м’яча, голкіпери збірної, Андрій П'ятов та Андрій Лунін, активно займалися під наглядом тренера воротарів Педро Харо.

Збірна України провела тренування на "Арені Львів"

Усі футболісти, як запевнив на передматчевій прес-конференції Андрій Шевченко, зосереджені на грі проти Словаччини і на тому, щоб досягти позитивного результату, який дозволить Україні стати лідером своєї групи.

Матч України проти Словаччини пройде при порожніх трибунах

Нагадаємо, що президент ФФУ Андрій Павелко повідомив, що збірну України можуть покарати за поведінку вболівальників після матчу Україна – Чехія.

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