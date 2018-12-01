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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Збірна України розгромила Косово у відборі на чемпіонат світу-2019

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      Жіноча збірна України з гандболу
      Жіноча збірна України з гандболу

      Жіноча збірна України з гандболу розгромила команду Косово з рахунком 44:19 (23:7) у відборі на чемпіонат світу-2019.

      Першу половину зустрічі українки завершили з перевагою в 16 очок над представницями Косово. Після перерви Україна довела зустріч до переможного кінця, збільшивши перевагу ще на 9 очок.

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      Тим самим, українська збірна здобула першу перемогу в рамках відбору до ЧС-2019. В активі у неї 2 очка.

      Заключну гру українки проведуть 2 грудня проти команди Ізраїлю.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Гандбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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