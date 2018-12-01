Збірна України розгромила Косово у відборі на чемпіонат світу-2019

Жіноча збірна України з гандболу розгромила команду Косово з рахунком 44:19 (23:7) у відборі на чемпіонат світу-2019.

Першу половину зустрічі українки завершили з перевагою в 16 очок над представницями Косово. Після перерви Україна довела зустріч до переможного кінця, збільшивши перевагу ще на 9 очок.

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Тим самим, українська збірна здобула першу перемогу в рамках відбору до ЧС-2019. В активі у неї 2 очка.

Заключну гру українки проведуть 2 грудня проти команди Ізраїлю.

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