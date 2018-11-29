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      Збірна України розгромила Словенію у відборі на Чемпіонат світу 2019

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      Збірна України перемогла Словенію
      Збірна України перемогла Словенію / ФБУ

      Збірна України з баскетболу не мала проблем у матчі зі Словенією у відборі на Чемпіонат світу. Чемпіони Європи були розгромлені у Запоріжжі 82:54.

      Україна – Словенія 82:54 (22:18, 13:7, 23:9, 24:20)
      Кобець: 13 очок, 4 підбирання, 3 передачі; Близнюк: 11 очок, 7 підбирань, 5 передач; Бобров: 11 очок, 6 підбирань, 2 передачі; Санон 11 очок, 2 передачі, 1 підбирання.

      Українці доволі впевнено розпочали матч – після тьоохочкового від Липового, гравець ефектно закінчив ще дві атаки. Тож після 7:0 на старті гості одразу ж взяли тайм-аут. Це трохи допомогло збити атакувальний пил українців, та вирівняти гру і рахунок у цілому – ні. Ще один трьохочковий перед сиреною від Бояркіна – і перевага після першої чверті чотири очки – 22:18.

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      Словенці повністю провалили другу чверть, за яку набрали лише сім очок. Українці – майже вдвічі більше – 13 очок. Відтак на велику перерву команди пішли за двозначної переваги "синьо-жовтих" – 35:25. Найкращими у нас стали Липовий та Кравцов – по 10 очок.

      Українці розгромили словенців у кваліфікації ЧС-2019 (Фото: Федерація баскетболу України)

      Після перерви словенці зробили невелику спробу зрівняти рахунок. Та чотири набрані очки на старті одразу були нівельовані двома влучними трьохочковими. Загалом же перед заключною чверть перевага українців зросла до 24 очок.

      Щось схоже на боротьбу гості продемонстрували у четвертій чверті. Та теж у підсумку програли і її, попри ривок 0:7 на старті. Цього разу три поспіль триочкових Санона змусили суперника заспокоїтися, а перевага зросла до +28. У підсумку саме з різницею у 28 очок на користь українців і закінчився матч – 82:54.

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      Перемога зберігає команді України шанси на вихід у фінальний турнір чемпіонату світу. Наступний матч наша команда грає 2 грудня в Іспанії.

      Єдиним негативним моментом у цьому матчі стала травма Кобця, яку баскетболіст отримав за декілька секунд до закінчення гри. Майданчик він залишав за допомогою товаришів по команді.

      Теги: Спорт Баскетбол Збірна України з баскетболу
      Джерело: 24 Канал
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