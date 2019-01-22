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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Збірна України розпочала 2019 рік на найвищій позиції за останні 4 роки у рейтингу ФІФА

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      Збірна України з футболу
      Збірна України з футболу / Фото з відкритих джерел

      2019 рік збірна України зустріла на 28 позиції в рейтингу ФІФА, що є сьомим результатом за всю історію нашої національної команди.

      За останні чотири роки це – найвище місце, яке посідала збірна України в рейтингу ФІФА станом на кінець грудня – початок січня, пише сайт Федерації футболу України.

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      Сім разів поспіль ми розпочинаємо новий рік у топ-50 кращих команд світу. Рекордний результат за підсумками року було зафіксовано у 2006-му, коли збірна України під керівництвом Олега Блохіна опинилася на 13 сходинці реєстру. А в щомісячному рейтингу Україна свого часу навіть була на 11 позиції (з лютого по травень 2007 року).


      Позиції збірної України за підсумками року з 1993-го по 2019 рік

      Додамо, що наступний свій рейтинг ФІФА оприлюднить 7 лютого 2019 року.

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      Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу ФІФА
      Джерело: 24 Канал
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