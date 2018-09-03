Збірна України розпочала підготовку до матчів Ліги націй: подробиці

У понеділок, 3 вересня, національна команда України зібралася разом у Києві для підготовки до стартових матчів Ліги націй УЄФА проти Чехії та Словаччини.

Загальна кількість виконавців, викликаних на збір, становить 26 чоловік. 4 вересня до розташування команди прибуде й Артем Бєсєдін – для розмови з головним тренером та лікарями "синьо-жовтих".

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Напередодні головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко прийняв рішення перевести з резервного списку до групи учасників НТЗ 21-річного захисника іспанського "Луго" Василя Кравця, пише Федерація футболу України.

Перше заняття на зборі "синьо-жовті" проведуть 3 вересня ввечері на полі НТК ім. В. Баннікова (початок – о 18.00). За тренуванням наступного дня, у вівторок, 4 вересня (початок, як і сьогодні, о 18.00, але на головній арені країни – НСК "Олімпійський"), зможуть спостерігати всі бажаючі, оскільки сесія буде відкритою.

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