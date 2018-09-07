20:27
7 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
24°C 19°C
  • субота
    24°C 17°C
  • неділя
    23°C 16°C
  • понеділок
    20°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова церква у Росії. Жиріновський стає Сталіним
Вєсті Кремля
20:50, 6 вересня
Вєсті.UA. Вживані гелікоптери Авакова. Донецьк перейменують на честь Захарченка
Вєсті.UA
19:47, 6 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Спорт
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Збірна України розпочала підготовку до матчу проти Іспанії: чим дивуватимуть наші баскетболісти

32 Читать новость на русском

Збірна України з баскетболу розпочала підготовку до відбору на чемпіонат світу. Команда провела перше тренування напередодні гри з Іспанією.

За словами головного тренера збірної України з баскетболу Євгена Мурзіна, гра буде важкою, але збірна України нарешті зібрала найсильніший склад, бо приїхав Олексій Лень, Святослав Михайлюк, а також є Пух Джеті.

Читайте також: Баскетболіста Олексія Леня застрахували на 10 мільйонів доларів задля матчів за збірну України

Один із зіркових гравців національної команди представник NBA Олексій Лень поділився враженнями від України, за яку виступав ще у 2010 році в складі юнацької збірної. А також розповів про свою улюблену страву української кухні.

Змінилося багато, у порівнянні з Америкою все зовсім інше, але я сумував за нашими людьми, їжею. Борщ з пампушками та салом їм майже кожен день їм,
– розповів Лень.

Представник NBA новачок Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк очікує неймовірної підтримки в домашньому поєдинку з іспанцями.

Однак не всі гравці змогли взяти участь у першому тренуванні. Проблеми з іспанською візою завадили В'ячеславу Кравцову взяти участь у практичному занятті. Цього року він перейшов у клуб з Піренейського півострова Сан-Пабло Бургос.

У сьомому турі кваліфікації на чемпіонат світу 2019 року Україна вдома прийме Іспанію 14 вересня. А вже 17 вересня Україна відправиться в гості до Чорногорії.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини України Спорт Збірна України з баскетболу Баскетбол NBA
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Лихоманка Західного Нілу: шляхи зараження, симптоми та лікування
сьогодні, 20:00 Лихоманка Західного Нілу: шляхи зараження, симптоми та лікування
Юліана Вінтюк
Солодке життя: як українські олігархи захоплюють світ
сьогодні, 19:00 Солодке життя: як українські олігархи захоплюють світ
Сергій Лещенко
Навіщо росіяни прибрали Захарченка та до чого тут Медведчук
сьогодні, 17:05 Навіщо росіяни прибрали Захарченка та до чого тут Медведчук
Олексій Чибісов
"Схеми" Луценка: яка безглузда дія може зіпсувати телевізійний імідж генпрокурора
сьогодні, 16:00 "Схеми" Луценка: яка безглузда дія може зіпсувати телевізійний імідж генпрокурора
Крістіна Бердинських
Україна не здасть свого інформаційного простору!
сьогодні, 15:03 Україна не здасть свого інформаційного простору!
Ігор Лапін
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Барселона" націлилася на лідера "Ліверпуля"
 28 травня 2010 , 18:05
Каталонці хочуть лідера "Баварії"
 2 червня 2010 , 18:20
УЄФА покарав московський ЦСКА
 3 жовтня 2014 , 18:03
Анонс: "Дніпро" приймає "Шахтар", "Олімпік" - "Динамо" у півфіналі Кубка України
 29 квітня 2015 , 09:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук