Збірна України розпочала підготовку до матчу проти Іспанії: чим дивуватимуть наші баскетболісти

Збірна України з баскетболу розпочала підготовку до відбору на чемпіонат світу. Команда провела перше тренування напередодні гри з Іспанією.

За словами головного тренера збірної України з баскетболу Євгена Мурзіна, гра буде важкою, але збірна України нарешті зібрала найсильніший склад, бо приїхав Олексій Лень, Святослав Михайлюк, а також є Пух Джеті.

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Один із зіркових гравців національної команди представник NBA Олексій Лень поділився враженнями від України, за яку виступав ще у 2010 році в складі юнацької збірної. А також розповів про свою улюблену страву української кухні.

Змінилося багато, у порівнянні з Америкою все зовсім інше, але я сумував за нашими людьми, їжею. Борщ з пампушками та салом їм майже кожен день їм,

– розповів Лень.

Представник NBA новачок Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк очікує неймовірної підтримки в домашньому поєдинку з іспанцями.

Однак не всі гравці змогли взяти участь у першому тренуванні. Проблеми з іспанською візою завадили В'ячеславу Кравцову взяти участь у практичному занятті. Цього року він перейшов у клуб з Піренейського півострова Сан-Пабло Бургос.

У сьомому турі кваліфікації на чемпіонат світу 2019 року Україна вдома прийме Іспанію 14 вересня. А вже 17 вересня Україна відправиться в гості до Чорногорії.

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