00:24
15 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
25°C 17°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    24°C 18°C
  • середа
    22°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди
Вєсті Кремля
17:38, 14 липня
Вєсті.UA. Жир. Як Барна телепортатором став. Федеріка і Могеріні остаточно посварились
Вєсті.UA
19:21, 14 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Збірна України сенсаційно обіграла Іспанію у стартовому матчі Євробаскету-2018

190 Читать новость на русском
Збірна України перемогла Іспанію
Збірна України перемогла Іспанію / ФБУ

Чоловіча збірна України U-20 вдало розпочала виступ на Євробаскеті-2018 в Дивізіоні А в німецькому Хемніці. В стартовому матчі наші баскетболісти сенсаційно обіграли одного з фаворитів чемпіонату – іспанців 82:79.

Варто зазначити, що українці на рівних боролися з суперником протягом усього поєдинку.

Читайте також: Дві українки потрапили у топ-5 кращих снайперів групового етапу Євробаскету-2018

Українці обіграли Іспанію за рахунок вдалих дій в захисті, а також триочкових кидків. Найбільш результативними гравцями в даному матчі в складі нашої збірної стали: Тиртишник (17), Нємцу (17), Горобченко (16), Грицак (12).

Наступний матч на молодіжному Євробаскеті українці зіграють 15 липня проти Хорватії.

Україна – Іспанія 82:79 (25:25, 17:18, 20:20, 20:16)

Теги: Баскетбол Збірна України з баскетболу Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 14 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 14 липня: резонансне ДТП, смерть українця у Туреччині та аварійна посадка літака
14 липня, 22:03 Головні новини 14 липня: резонансне ДТП, смерть українця у Туреччині та аварійна посадка літака
3134
"Мене надихають діти": як звичайний учитель з нуля створив у Костополі шаховий клуб
14 липня, 22:01 "Мене надихають діти": як звичайний учитель з нуля створив у Костополі шаховий клуб
Ukrainer 239
Сдаст ли Трамп Крым Путину : в Вашингтоне об этом говорят все
14 липня, 21:03 Сдаст ли Трамп Крым Путину : в Вашингтоне об этом говорят все
Блог Соцмережі 2126
Чому у Києві з проїзним квитком ти не зекономиш
14 липня, 20:06 Чому у Києві з проїзним квитком ти не зекономиш
Блог Соцмережі 624
Дональд Трамп та британський етикет: не перемикаймося!
14 липня, 19:35 Дональд Трамп та британський етикет: не перемикаймося!
570
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Паралімпіада-2018: медальний залік
 18 березня , 09:05
Конфуз на Олімпіаді: у фігуристки розстібнулась сукня і випадково оголились груди
 19 лютого , 17:38
Зачіски на випускний 2018: найкращі варіанти для будь-якої довжини волосся
 22 червня , 08:05
У Міноборони Росії зробили обурливу заяву щодо авіапростору над Кримом
 1 лютого , 16:56
Екс-депутат Верховної Ради помер від серцевого нападу
 29 січня , 10:26
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук