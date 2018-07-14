Збірна України сенсаційно обіграла Іспанію у стартовому матчі Євробаскету-2018

Чоловіча збірна України U-20 вдало розпочала виступ на Євробаскеті-2018 в Дивізіоні А в німецькому Хемніці. В стартовому матчі наші баскетболісти сенсаційно обіграли одного з фаворитів чемпіонату – іспанців 82:79.

Варто зазначити, що українці на рівних боролися з суперником протягом усього поєдинку. Читайте також: Дві українки потрапили у топ-5 кращих снайперів групового етапу Євробаскету-2018 Українці обіграли Іспанію за рахунок вдалих дій в захисті, а також триочкових кидків. Найбільш результативними гравцями в даному матчі в складі нашої збірної стали: Тиртишник (17), Нємцу (17), Горобченко (16), Грицак (12). Наступний матч на молодіжному Євробаскеті українці зіграють 15 липня проти Хорватії. Україна – Іспанія 82:79 (25:25, 17:18, 20:20, 20:16)