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      Збірна України виборола першу медаль на жіночому чемпіонаті світу з боротьби: відео

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      Олена Кремзер виборола бронзу на чемпіонаті світу
      Олена Кремзер виборола бронзу на чемпіонаті світу

      Олена Кремзер принесла збірній України першу нагороду на чемпіонаті світу з жіночої боротьби серед спортсменів, не старших 23-х років, який цими днями відбувається в румунській столиці Будапешті.

      У сутичці за третє місце Олена не залишила шансів Алехандрі Ромеро з Мексики – 7:2, пише "ua-football".

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      Відео бронзової сутички Олени Кремзер


      Чемпіонкою у категорії до 59 кг стала Ґрейс Якоб Буллен з Норвегії, котра у фіналі перемогла Ніньнінь Ронь 5:2.

      Юна українка повертається зі змагань різних рівнів без нагород вкрай рідко. Серед головних досягнень Кремзер – два титули чемпіонки світу серед кадетів, золото чемпіонатів Європи серед кадетів, юніорів і молоді. Торік Олена вигравала Київський міжнародний турнір, а цьогоріч Меморіал Яшар Доґу в Стамбулі серед дорослих.

      На жаль, не змогла виступити на цьому чемпіонаті, мабуть, головна надія збірної України – бронзова призерка недавньої дорослої світової першості Оксана Лівач (до 50 кг). Вона не вийшла на килим через травму.

      Нагадаємо, що розпочався чемпіонат світу з боротьби серед молоді виступами представників греко-римського стилю. Українці здобули там дві нагороди – золото у Семена Новікова (до 87 кг) і бронза в Олександра Грушина (до 63 кг).

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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