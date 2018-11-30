Збірна України відправилася до Іспанії після перемоги над чемпіонами Європи

Чоловіча національна збірна України з баскетболу продовжує свій шлях у відборі на чемпіонат світу, причому продовжує, як у прямому, так і в переносному сенсі.

Після ефектної перемоги над чемпіонами Європи словенцями команда Євгена Мурзіна відправилася до Іспанії, де зіграє проти місцевої національної збірної, пише Федерація баскетболу України.

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На наших хлопців чекає довга дорога: о 6:30 команда вилетіла з Запоріжжя до Києва. Зі столиці команда вилітає до Барселони, там на збірну чекає ще одна пересадка і останній переліт на Тенеріфе, де і відбудеться гра проти Іспанії.

Під питанням участь у матчі атакуючого захисника Олександра Кобця, який отримав травму коліна наприкінці матчу зі Словенії, залишив табір команди Павло Крутоус. Іссуф Санон, як повідомив Євген Мурзіна після гри зі Словенією, повернувся до табору Олімпії.

Нагадаємо, що матч Іспанія – Україна прийматиме "Сантьяго Мартін Арена", яка знаходиться у місті Сан-Крістобаль-де-ла-Лагуна. Поєдинок відбудеться 2 грудня о 19:00.

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