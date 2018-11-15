Збірна України випробувала газон стадіону перед матчем Ліги націй: фото

Збірна України з футболу провела в Трнаві заключне тренування напередодні матчу Ліги націй зі Словаччиною.

Гравці "синьо-жовтих" випробували газон на стадіоні у Трнаві, де й відбудеться сама зустріч. Тренерський штаб на чолі з Андрієм Шевченком приготував для своїх підопічних розминку та традиційні вправи з м'ячем.

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Збірна України провела заключне тренування перед матчем Ліги націй / ТСН

За заняттям збірної України спостерігали глава Комітету збірних команд ФФУ Мирон Маркевич і екс-тренер молодіжної збірної України Павло Яковенко.



Мирон Маркевич та Павло Яковенко відвідали тренування збірної України / Footboom

Нагадаємо, що матч Ліги націй між Словаччиною та Україною відбудеться у п'ятницю, 16 листопада. Початок матчу – о 21:45.

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