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      Збірна України випробувала газон стадіону перед матчем Ліги націй: фото

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      Заключне тренування збірної України перед Лігою націй
      Заключне тренування збірної України перед Лігою націй / tsn.ua

      Збірна України з футболу провела в Трнаві заключне тренування напередодні матчу Ліги націй зі Словаччиною.

      Гравці "синьо-жовтих" випробували газон на стадіоні у Трнаві, де й відбудеться сама зустріч. Тренерський штаб на чолі з Андрієм Шевченком приготував для своїх підопічних розминку та традиційні вправи з м'ячем.

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      Збірна України провела заключне тренування перед матчем Ліги націй / ТСН

      За заняттям збірної України спостерігали глава Комітету збірних команд ФФУ Мирон Маркевич і екс-тренер молодіжної збірної України Павло Яковенко.


      Мирон Маркевич та Павло Яковенко відвідали тренування збірної України / Footboom

      Нагадаємо, що матч Ліги націй між Словаччиною та Україною відбудеться у п'ятницю, 16 листопада. Початок матчу – о 21:45.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Ліга націй
      Джерело: 24 Канал
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