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Збірна України вирушила на матч Ліги націй у Чехію: фото

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Збірна України з футболу вилетіла до Чехії
Збірна України з футболу вилетіла до Чехії / ФФУ

Національна збірна України 5 серпня вранці вилетіла до Чехії, де зіграє проти національної збірної цієї країни свій стартовий матч у Лізі націй.

Провівши міні-збір в Києві, національна команда України полетіла у Чехію, де вже у четвер, 6 вересня, дебютує в Лізі націй.

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У складі української делегації 24 футболісти. Володимир Шепелєв відбув до розташування молодіжної збірної, яка 7-го та 11 вересня у Запоріжжі зіграє два поєдинки відбірного циклу Євро-2019 (U-21) проти Латвії на Андорри.

Збірна України готується до вильоту в Чехію

Зазначимо, що в останній момент в збірну довикликали Євгена Селезньова, який замінив травмованого Артема Бесєдіна. Також з другого іспанського дивізіону був викликаний і включений до резервного списку захисник Василь Кравець ("Луго").

Нагадаємо, що перші матчі в Лізі націй збірна України зіграє 6-го і 9 вересня. У ці дні команда Андрія Шевченка зустрінеться з Чехією і Словаччиною.

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Ліга націй
Джерело: 24 Канал
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