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      Збірна України вирушила на заключні матчі Євровідбору: склад команди

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      Жіноча збірна України з баскетболу
      Жіноча збірна України з баскетболу / ФБУ

      Національна жіноча збірна України з баскетболу 16 листопада вирушила на матчі 5-го і 6 туру відбірного турніру чемпіонату Європи зі збірними Болгарії (17 листопада, Софія) та Іспанії (21 листопада, Мелілья).

      Головний тренер команди Горан Бошкович викликав до тренувального табору 13-х виконавиць, а напередодні відльоту повідомив про своє рішення залишити вдома Вероніку Любінець. То ж до остаточної заявки на матчі з болгарками та іспанками увійшли 12 гравців.

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      Склад жіночої збірної України з бакетболу на матчі Євровідбору

      Захисники:
      Аліна Ягупова ("Чукурова", Туреччина);
      ДеАндра Мосс ("Авеніда", Іспанія);
      Олена Самбурська ("Познань", Польща);
      Аріна Білоцерківська ("Франківськ", Україна).

      Форварди:
      Людмила Науменко ("Чукрова", Туреччина);
      Катерина Римаренко ("Люблін", Польща);
      Анна Ольховик ("Київ-Баскет", Україна);
      Ольга Яцковець ("Ружомберок", Словаччина);
      Віта Горобець ("Намур", Бельгія);
      Олександра Радулович ("Чайка", Україна).

      Центрові:
      Таїсія Удоденко ("Слеза", Польща);
      Міріам Уро-Нілє ("Енерга", Польща).

      Оскільки міжматчева пауза становить чотири дні, а наступний поєдинок після Софії відбудеться в іспанському місті Мелілья, було прийнято рішення не повертатися після першого поєдинку у Софії до України. Зі столиці Болгарії українки здійснять трансфер до місця проведення матчу з іспанками.

      Наразі у групі F відбірного турніру збірна України посідає другу сходинку, лідирують іспанки. Напряму до фінальної стадії чемпіонату Європи кваліфікуються переможці восьми груп. Ще шість путівок отримають володарі других місць за найкращими показниками.

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      Теги: Спорт Баскетбол Збірна України з баскетболу
      Джерело: 24 Канал
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