Збірна України виступить найсильнішим складом на Кубку Федерації
Федерація тенісу України офіційно оголосила склад жіночої збірної, яка братиме участь в матчах першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації.
Цього разу Україну представлять Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Марта Костюк, Надія Кіченок, а також дебютантка турніру Даяна Ястремська.
Читайте також: Український тенісист травмувався під час футбольної гри й пропустить важливі турніри
В ролі капітана української команди виступить Михайло Філіма, а менеджером стала Ольга Савчук, яка в минулому сезоні завершила кар'єру в WTA-турі і збірній.
За результатами жеребкування збірна України, якій в 2018 році не вдалося зберегти прописку у Другій Світовій групі, відправиться в Польщу, де виступлять команди групи А (Україна, Польща, Росія, Естонія, Болгарія, Данія, Швеція).
Нагадаємо, що матчева зустріч пройде в рамках Першої групи Євро-Африканської зони 6-9 лютого 2019 року.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Вибір редакції
-
Головні новини 7 січня: Аварія судна з українцями біля Туреччини і заблукалі у Карпатах туристисьогодні , 22:01
-
Захоплення Росією українських моряків: який важливий крок здійснила Українасьогодні , 20:47
-
Хто ще, окрім українців, перебував на борту затонулого біля берегів Туреччини суднасьогодні , 19:46