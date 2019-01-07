Збірна України виступить найсильнішим складом на Кубку Федерації

Федерація тенісу України офіційно оголосила склад жіночої збірної, яка братиме участь в матчах першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації.

Цього разу Україну представлять Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Марта Костюк, Надія Кіченок, а також дебютантка турніру Даяна Ястремська.

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В ролі капітана української команди виступить Михайло Філіма, а менеджером стала Ольга Савчук, яка в минулому сезоні завершила кар'єру в WTA-турі і збірній.

За результатами жеребкування збірна України, якій в 2018 році не вдалося зберегти прописку у Другій Світовій групі, відправиться в Польщу, де виступлять команди групи А (Україна, Польща, Росія, Естонія, Болгарія, Данія, Швеція).

Нагадаємо, що матчева зустріч пройде в рамках Першої групи Євро-Африканської зони 6-9 лютого 2019 року.

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