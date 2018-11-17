Вперше в історії: Україна виборола золоту медаль на чемпіонаті світу з ММА

Україна зуміла вперше в історії взяти "золото" на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств (MMA).

Головною героїнею світової першості у Бахрейні стала Дарина Самчик (до 52 кг), яка у фінальній сутичці розібралася зі шведкою Ніною Бек і стала першою українською чемпіонкою світу по ММА. Бій завершився в третьому раунді перемогою Самчик нокаутом.

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Зазначимо, що українка Оксана Пашкова (до 48 кг) у впертій боротьбі програла фінал і стала срібною медалісткою. Ще одне друге місце завоював Роман Сиркін (д 62 кг).

Також бронзові медалі нашої збірної принесли Катерина Добрознай (до 66 кг), Владислав Дубков (до 61,2 кг) і Баграт Адамія (до 120 кг).

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