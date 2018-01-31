Збірна України встановила власний антирекорд за чисельністю команди на Олімпіаді

Сергій Бубка поведе у бій лише 33 спортсменів. На Олімпіаді у ПІвденній Кореї Україна встановить персональний антирекорд за чисельністю команди на головному старті чотириріччя.

Відомо, що синьо-жовта збірна делегує своїх атлетів лише до 9 із 15 видів програми. Найбільші медальні надії традиційно покладаються на українських біатлоністів. Власне снайпери на лижах складають 1/3 української збірної.

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До Пхьончхану вирушають 6 українських представників санного спорту, по 4 фігуристів і лижників, 3 спортсменів виступлять у фристайлі. Буде за кого повболівати у гірськолижному спорті – тут на трасу вийдуть 2 українців. По одному спортсмену від України виступлять у сноубордингу, скелетоні і лижному двоборстві.

Нагадаємо, що Олімпіада у Пхьончхані стартує 9 лютого. На участь у змаганнях зареєструвались 2925 спортсменів. Такий показник вже назвали рекордним.