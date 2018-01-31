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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Збірна України встановила власний антирекорд за чисельністю команди на Олімпіаді

23:51, 31 січня 729 Читать новость на русском

Сергій Бубка поведе у бій лише 33 спортсменів. На Олімпіаді у ПІвденній Кореї Україна встановить персональний антирекорд за чисельністю команди на головному старті чотириріччя.

Відомо, що синьо-жовта збірна делегує своїх атлетів лише до 9 із 15 видів програми. Найбільші медальні надії традиційно покладаються на українських біатлоністів. Власне снайпери на лижах складають 1/3 української збірної.

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До Пхьончхану вирушають 6 українських представників санного спорту, по 4 фігуристів і лижників, 3 спортсменів виступлять у фристайлі. Буде за кого повболівати у гірськолижному спорті – тут на трасу вийдуть 2 українців. По одному спортсмену від України виступлять у сноубордингу, скелетоні і лижному двоборстві.

Нагадаємо, що Олімпіада у Пхьончхані стартує 9 лютого. На участь у змаганнях зареєструвались 2925 спортсменів. Такий показник вже назвали рекордним.

Теги: Олімпіада-2018 Новини біатлону Лижний спорт фігурне катання Гірські лижі
Джерело: 24 Канал
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