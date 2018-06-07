Збірна України втратила 5 позицій в оновленому рейтингу ФІФА

7 червня ФІФА опублікувала оновлений світовий рейтинг національних збірних. Збірна України опустилася одразу на 5 позицій. Тепер «синьо-жовті» посідають 35 місце.

В активі збірної України 733 бали. Українців обійшли Румунія, Ірландія, Парагвай, Венесуела та Сербія.

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Суперники збірної України в Лізі націй, національні команди Словаччини та Чехії, посідають відповідно 28-е та 46-е місця.

Серед представників Європи збірна України наразі перебуває на 22-му місці.

Лідирує у рейтингу ФІФА збірна Німеччини. Далі йдуть Бразилія та Бельгія. Варто зазначити, що топ-10 відбулася лише одна зміна – збірна Польщі піднялася на 8 місце, у той час як іспанці опустилися 10 місце, фактично помінявшись місцями.