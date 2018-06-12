Збірна України з баскетболу 3х3 поступилася у чвертьфіналі Чемпіонату світу

На Чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 збірна України припинила виступи на стадії чвертьфіналу. На заваді пройти у наступний раунд стала збірна Словенії.

Словенці активніше почали гру, намагаючись піти у відрив. Однак кожен раз українці зрівнювали рахунок, не відпускаючи суперників.

Читайте також: Віталія Кличка ввели в Зал слави боксу: фото

Коли половина гри була позаду, табло показувало рахунок 11:11. Невдовзі він став 13:13. Тоді ж словенці почали збільшувати відрив. У підсумку вони виграли 21:15. Збірна України припиняє виступ на Чемпіонаті світу на стадії чвертьфіналу.

Нагадаємо, до цього українці посіли друге місце у групі. Поступившись Латвії, "синьо-жовті" здолали Нігерію, Хорватію та Йорданію.