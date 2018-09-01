Збірна України з баскетболу оголосила склад на матчі проти Іспанії та Чорногорії

Тренерський штаб збірної України з баскетболу оголосив склад національної команди, який розпочне підготовку до матчів вересневого вікна відбору на Чемпіонат світу – 2019. На сьогодні це список з 18 гравців.

За словами головного тренера збірної - Євгена Мурзіна відрадно, що усі найсильніші дали згоду на участь у важливих вересневих матчах і прибудуть у розташування збірної. На сьогодні єдиним невирішеним питанням є участь у найближчих матчах центрового "Барселони" - Артема Пустового.

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Уже 3 вересня розпочинається підготовка до стартових поєдинків другого етапу кваліфікації на Чемпіонат світу - 2019. Тренувальні збори розпочнуться традиційно у Міжнародній тенісній академії у Пущі-Водиці. Нагадаємо, що збірна України проведе 14 вересня (19:00) зустріч із триразовими чемпіонами Європи збірною Іспанії у київському Палаці спорту, а 17 вересня завітає у гості до Чорногорії.

Захисники:

Сергій Гладир, без клубу

Юджин Джетер, Тянцзинь Голден Лайонс

Олександр Кобець, без клубу

Денис Лукашов, Єнісєй

Святослав Михайлюк, Лос-Анжелес Лейкерс

Олександр Мішула, Дніпро

Олександр Рябчук, Хімік

Форварди:

В’ячеслав Бобров, Гіпускоа-Баскет

Ігор Зайцев, без клубу

Володимир Конєв, Черкаські Мавпи

Павло Крутоус, Київ-Баскет

Олександр Липовий, Промітеас

Максим Пустозвонов, без клубу

Володимир Герун, Бреоган

Центрові:

В’ячеслав Петров, Хімік

В’ячеслав Кравцов, Сан-Пабло Бургос

Олексій Лень, Атланта Гоукс

Артем Пустовий, Барселона

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Склад збірної з 18 гравців на найближчі матчі виглядає так

Більшість гравців розпочнуть збори уже з понеділка, а інші долучаться до команди ближче до офіційного початку вікна відбору 9 вересня.

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