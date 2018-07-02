Збірна України з баскетболу отримала суперників у відборі на Чемпіонат світу
Чоловіча збірна України з баскетболу закінчила виступ у першому раунді відбору на світову першість. Українська збірна посіла третє місце у своїй групі.
Попереду в збірної України шість матчів – три ігри вдома та ще три – на виїзді.
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Суперниками збірної України стали команди Іспанії, Словенії та Чорногорії.
Календар матчів збірної України:
14 вересня
Україна – Іспанія
17 вересня
Чорногорія – Україна
29 листопада
Україна – Словенія
2 грудня
Іспанія – Україна
22 лютого
Україна – Чорногорія
25 лютого
Словенія – Україна
Джерело: 24 Канал
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