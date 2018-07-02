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Збірна України з баскетболу отримала суперників у відборі на Чемпіонат світу

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Збірна України з баскетболу отримала суперників у відборі на Чемпіонат світу

Чоловіча збірна України з баскетболу закінчила виступ у першому раунді відбору на світову першість. Українська збірна посіла третє місце у своїй групі.

Попереду в збірної України шість матчів – три ігри вдома та ще три – на виїзді.

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Суперниками збірної України стали команди Іспанії, Словенії та Чорногорії.

Календар матчів збірної України:

14 вересня
Україна – Іспанія

17 вересня
Чорногорія – Україна

29 листопада
Україна – Словенія

2 грудня
Іспанія – Україна

22 лютого
Україна – Чорногорія

25 лютого
Словенія – Україна

Теги: Баскетбол Збірна України з баскетболу Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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