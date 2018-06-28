Збірна України з баскетболу програла Туреччині у матчі відбору на Чемпіонат світу

Збірна Україна поступилася збірній Туреччині в Анкарі у матчі відбору на Чемпіонату світу 2019. Це стала друга поразка українців у групі.

Першу поразку у попередніх чотирьох матчах українцям завдали теж турки. Тоді в домашньому матчі "синьо-жовті" поступилися 60:67.

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До матчу українці були лідерами групи, маючи сім очок в активі. Одразу за українцями – ті ж турки та латвійці, в яких було по шість балів. Варто зазначити, що саме з латвійцями українцям грати у наступному матчі 1 липня.

Щодо гри у Туреччині, то українці одразу захопили ініціативу, та повели у рахунку 0:4. Згодом господарям паркету вдалося вирівняти гру, але всередині першої чверті українці посилили тиск. Тож на перерву саме українці пішли за двозначної – 15:28.

Та вся ця перевага розтанула вже у другій чверті. Гравці збірної Туреччини атака за атакою почали скорочувати відставання, набравши за другу чверть 36 очок. Українці на це зуміли відповісти лише 12 набраними очками. Тож на велику перерву вже турки пішли за двозначної переваги 51:40. Варто зазначити, що з середини другої чверті, коли Туреччина вийшла вперед 36:35, команда більше не відпускала перевагу у рахунку.

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Третю чверть українці виграли. Але ця перемога була мінімальною. Тож перед четвертою чвертю рахунок став 61:51. Почали українці цю чверть з вдалого трьохочкового, але після того туркам вдався ривок +15. відійти від такого удару українці не зуміли. У підсумку поразка, яка опустила українців на друге місце.

Туреччина – Україна 80:66 (15:28, 36:12, 10:11, 19:15)

Нагадаємо, що до фінальної частини чемпіонату світу вийдуть три кращі команди із груп другого відбіркового раунду світової першості. Поки це збірні Туреччини, України та Латвії, які після п'яти турів набрали по 8 очок. Збірна Швеції має в своєму активі лише одну перемогу та шість набраних очок.