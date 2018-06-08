Збірна України з баскетболу стартувала перемогою над Нігерією і поразкою від Латвії

Так чоловіча збірна України з баскетболу три на три стартувала на чемпіонаті світу. Вони розбили аутсайдера, але програли прямому конкуренту.

Розбили аутсайдера, але програли прямому конкуренту.

Читайте також: У Буковелі пройшов юнацький чемпіонат області з баскетболу

Спершу підопічні Олега Юшкіна очікувано розібралися з Нігерією, рахунок – 22:11. Поєдинок проти Латвії був набагато напруженішим. До необхідної позначки у 21 очко швидше дісталися прибалти з рахунком 18:21.

У неділю Україна зіграє з Йорданією, яка є аутсайдером нашої групи. Та хорватами, вони, на разі, лідирують. До чвертьфіналу вийдуть лише дві найкращі команди квінтету.

Нагадаємо, 1 липня Національна чоловіча збірна України з баскетболу зіграє матч відбору на Чемпіонат світу 2019 року у Києві з Латвією. До цього відбудеться офіційна гра зі збірною Туреччини 28 червня на виїзді. В рамках підготовки до цих ігор українці проведуть спаринги з двома збірними.