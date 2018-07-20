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Збірна України з баскетболу U20 обіграла Ісландію та зберегла місце в елітному дивізіоні

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Україна обіграла Ісландію
Україна обіграла Ісландію

Молодіжна збірна України на Чемпіонаті Європи зуміла обіграти збірну Ісландії. Ця перемога дозволила українцям зберегти місце в Дивізіоні А.

Після принизливої поразки від збірної Туреччини, українці мали боротися проти Ісландії. Переможець цієї пари зберігав за собою місце в еліті, у той час як переможений у боротьбі з ще трьома збірними розіграли б єдине місце в Дивізіоні А.

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Команди розпочали матч доволі рівно. Однак після того ісландці зуміли зробити ривок, і українці опинилися в ролі наздоганяючих. Зрівняти рахунок "синьо-жовтим" вдалося лише до кінця першої чверті.

Натомість в другій чверті вже українці повели в рахунку. Свою перевагу вони не відпустили вже до кінця матчу. А у третій чверті вирішальним став ривок 10:2 у виконані українців, який ще більше укріпив їх шанс на перемогу. Фінальна сирена зафіксувала перевагу "синьо-жовтих" з різницею в +22 – 94:72.

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Найбільше у цьому матчі серед українців постаралися Войналович (25 очок, 5 підбирань), Тиртишник (23 очок, 8 підборів та 5 підбирань), Нємцу (15 очок).

Україна – Ісландія 94:72 (15:15, 25:17, 23:16, 31:24)

У заключних двох матчах чемпіонату Європи наша команда гратиме в класифікації за 9-12 місця. Перший матч – у суботу, 21 липня, проти Великої Британії о 16:45 годині.

Теги: Новини спорту Баскетбол
Джерело: 24 Канал
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