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Збірна України з біатлону не братиме участь у Кубку світу в Росії

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Збірна України з біатлону не братиме участі у Кубку світу у Росії
Збірна України з біатлону не братиме участі у Кубку світу у Росії / biathlon.com.ua/

Збірна України з біатлону не братиме участі у 9-му етапі Кубка світу, що пройде у Росії в Тюмені.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

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Він сьогодні зустрівся із президентом Федерації біатлону України Володимиром Бринзаком. Під час зустрічі було обговорено ситуацію, яка склалася навколо проведення останнього етапу Кубку світу з біатлону.

Було прийнято спільне рішення – збірна України не буде брати участь у дев'ятому етапі Кубку світу у Тюмені,
– повідомив Жданов.

Додав, що "держава не має права втручатися у діяльність спортивних федерацій, як окремих громадських організацій, але всі правила мають виключення".

"Бо йдеться про країну-агресора, країну, яка систематично нехтує міжнародним законодавством, в тому числі у сфері спорту, не дотримується антидопінгових правил", – сказав він.

Варто додати, що американські біатлоністи першими заявили, що вони не братимуть участь у етапі Кубка світу у російській Тюмені. Все через допінгові скандали. Таку ж позицію висловили і чеські спортсмени.

Теги: Новини спорту Новини біатлону Ігор Жданов
Джерело: 24 Канал
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