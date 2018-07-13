Збірна України з біатлону презентувала нову форму: фото

У п'ятницю, 13 липня, в будинку Національного олімпійського комітету відбулася презентація нової форми збірної України з біатлону.

Федерація біатлону України офіційно підписала контракт з компанією "PEAK Sport", яка з наступного сезону надасть українським біатлоністам тренувальну, щоденну форму і форму для офіційних заходів. Гоночні костюми спортсменам збірної України буде шити шведська компанія "Craft".

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Поки що форма ще не зшита, на презентації можна було побачити її тільки на екрані. Під час презентації представники китайської компанії відзначили її везіння - всі, з ким "PEAK" починає працювати, миттєво покращують свої результати.

У ролі моделей для форми виступили капітан чоловічої команди Дмитро Підручний, а також біатлоністка збірної України Ірина Варвинець. На презентації форми також були присутні біатлоністи Артем Прима і Артем Тищенко, а також тренери чоловічої команди Олексій Кравченко та Ігор Ященко.

Контракти з двома фірмами є спонсорськими і розраховані до наступних зимових Олімпійських ігор в Пекіні 2022 року. Раніше виробником форми збірної України з біатлону була компанія "Аdidas".