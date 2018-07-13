16:00
13 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
26°C 18°C
  • субота
    23°C 17°C
  • неділя
    24°C 16°C
  • понеділок
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть
Вєсті Кремля
21:13, 12 липня
Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам
Вєсті.UA
20:42, 12 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, сьогодні
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Збірна України з біатлону презентувала нову форму: фото

103 Читать новость на русском
Дмитро Підручний та Ірина Варвинець
Дмитро Підручний та Ірина Варвинець / Микола Моторний

У п'ятницю, 13 липня, в будинку Національного олімпійського комітету відбулася презентація нової форми збірної України з біатлону.

Федерація біатлону України офіційно підписала контракт з компанією "PEAK Sport", яка з наступного сезону надасть українським біатлоністам тренувальну, щоденну форму і форму для офіційних заходів. Гоночні костюми спортсменам збірної України буде шити шведська компанія "Craft".

Читайте також: Українка Джима візьме участь в біатлонному шоу в Німеччині

Поки що форма ще не зшита, на презентації можна було побачити її тільки на екрані. Під час презентації представники китайської компанії відзначили її везіння - всі, з ким "PEAK" починає працювати, миттєво покращують свої результати.

У ролі моделей для форми виступили капітан чоловічої команди Дмитро Підручний, а також біатлоністка збірної України Ірина Варвинець. На презентації форми також були присутні біатлоністи Артем Прима і Артем Тищенко, а також тренери чоловічої команди Олексій Кравченко та Ігор Ященко.

Контракти з двома фірмами є спонсорськими і розраховані до наступних зимових Олімпійських ігор в Пекіні 2022 року. Раніше виробником форми збірної України з біатлону була компанія "Аdidas".

Теги: Новини спорту Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Падение и повышение курса гривни: как власть грабит людей
сьогодні, 16:00 Падение и повышение курса гривни: как власть грабит людей
Сергій Фурса 4
Рокот Трампа накануне встречи с Путиным
сьогодні, 15:01 Рокот Трампа накануне встречи с Путиным
Злой Одессит 858
Як зберегти продукти свіжими протягом місяця
сьогодні, 14:00 Як зберегти продукти свіжими протягом місяця
364
Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
11 липня, 18:30 Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
1698
Шоу одного президента на саміті НАТО: хто насправді "гальмує" Альянс та чи має рацію Трамп
сьогодні, 13:55 Шоу одного президента на саміті НАТО: хто насправді "гальмує" Альянс та чи має рацію Трамп
Борис Немировський 787
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Паралімпіада-2018: медальний залік
 18 березня , 09:05
Конфуз на Олімпіаді: у фігуристки розстібнулась сукня і випадково оголились груди
 19 лютого , 17:38
Під Радою знову гаряче: сутички з правоохоронцями, полетіли каміння та вибухові пакети
27 лютого , 12:29
Генерал-губернатор Канади привезла Порошенкові "фантастичний" подарунок
 18 січня , 15:47
Гороскоп на 28 травня для всіх знаків зодіаку
 28 травня , 05:16
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук