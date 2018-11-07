Збірна України з боксу виставила потужний склад на чемпіонат світу в Індії

В індійському місті Нью-Делі стартує світова першість з боксу серед жінок. Нашу країну на цих змаганнях представлятимуть десятеро учасниць.

Головний старт у жіночому боксі пройде з 15 по 24 листопада в Індії.

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Склад жіночої збірної України з боксу на ЧС-2018:

Ганна Охота (вагова категорія 48 кг), Тетяна Коб (51 кг), Іванна Крупеня (54 кг), Сніжана Холодкова (57 кг), Юлія Циплакова (60 кг), Марія Бова (64 кг), Юлія Стойко (69 кг), Марія Боруца (75 кг), Анастасія Чорноколенко (81 кг), Тетяна Шевченко (понад 81 кг).

Національна жіноча збірна України відправилася до Індії ввечері 6 листопада. По приїзду до Нью-Делі наша команда проведе тижневий акліматизаційний збір. Офіційна процедура жеребкування відбудеться 15 листопада, а вже наступного дня дівчата розпочнуть боротьбу на світовій першості.

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