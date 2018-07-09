Збірна України з фехтування залишилася без екіпірування перед чемпіонатом світу

З 19-го по 26 липня в китайському Усі пройде чемпіонат світу з фехтування, на якому буде представлена збірна України.

Жіноча збірна команда у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Вороніної та Юлії Бакастової потрапила в неприємну ситуацію перед стартом змагань. Про це у своєму Instagram повідомила лідер збірної України Ольга Харлан.

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За її словами, під час пересадки у аеропорту Парижу, коли збірна України прямувала на тренувальний збір до Японії, було втрачено багаж. Валізи з екіпіруванням та зброєю збірної України знайшли лише за п'ять днів, але не змогли одразу їх повернути шаблісткам через несприятливі погодні умови.

Таким чином, збірна України вимушена понад тиждень готуватися до чемпіонату світу в чужій формі та амуніції.

Нагадаємо, на нещодавному чемпіонаті Європи українці здобули дві медалі. Богдан Нікішин показав третій результат в особистій першості, а українські шаблістки взяли срібло в команді. Також після успішного виступу в Сербії Нікішин став лідером світового рейтингу.