20:18
4 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
31°C 14°C
  • середа
    27°C 18°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Варфоломій вирішив не пити з російського "болотця". Ще трішки Солов'їного помьоту
Вєсті Кремля
21:42, 3 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, сьогодні
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Спорт
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Збірна України з футболу представила нову унікальну форму: фото

813 Читать новость на русском
Збірна України представила новий комплект форми
Збірна України представила новий комплект форми / Sport.ua

На НСК "Олімпійський" відбулося представлення нової ігрової форми збірної України з футболу.

Основний комплект форми збірної України – жовтий, запасний – синій. Третій комплект – білий. Українські воротарі будуть грати або в чорному, або в червоному. Виробником форми стала компанія Joma.

Читайте також: Збірна України розпочала підготовку до матчів Ліги націй: подробиці

У презентації взяли участь футболісти національної команди Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук. До них приєдналися воротарі Андрій Лунін та Андрій П'ятов.

Перші матчі в новій формі збірна України зіграє 6 і 9 вересня. У ці дні команда Андрія Шевченка в рамках Ліги націй зустрінеться з Чехією і Словаччиною.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Ліга націй Андрій Ярмоленко Андрій Лунін Євген Коноплянка
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Коли охоронці б'ють фанів, я починаю бити охоронців, – фронтмен The Gitas
сьогодні, 20:01 Коли охоронці б'ють фанів, я починаю бити охоронців, – фронтмен The Gitas
Катерина Петренко
Почему Россия думает, что Украина желает стать частью "русского мира"
сьогодні, 19:00 Почему Россия думает, что Украина желает стать частью "русского мира"
Павло Казарін
BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
сьогодні, 17:00 BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
Сезон грипу в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці
сьогодні, 18:11 Сезон грипу в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці
10503
"Я научу вас свободу любить..." Роковини смерті Стуса
сьогодні, 17:09 "Я научу вас свободу любить..." Роковини смерті Стуса
Блог Соцмережі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Барселона" націлилася на лідера "Ліверпуля"
 28 травня 2010 , 18:05
"Інтернасьйональ" продовжує захист титулу
 20 квітня 2011 , 11:43
Auf Wiedersehen..."Борусія" Д - "Байєр" - 0:1.ВІДЕО
 7 грудня 2013 , 18:43
Молодіжна збірна України зібрала кошти для потреб армії
 14 серпня 2014 , 10:45
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук