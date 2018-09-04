Збірна України з футболу представила нову унікальну форму: фото

На НСК "Олімпійський" відбулося представлення нової ігрової форми збірної України з футболу.

Основний комплект форми збірної України – жовтий, запасний – синій. Третій комплект – білий. Українські воротарі будуть грати або в чорному, або в червоному. Виробником форми стала компанія Joma.

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У презентації взяли участь футболісти національної команди Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук. До них приєдналися воротарі Андрій Лунін та Андрій П'ятов.

Перші матчі в новій формі збірна України зіграє 6 і 9 вересня. У ці дні команда Андрія Шевченка в рамках Ліги націй зустрінеться з Чехією і Словаччиною.

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