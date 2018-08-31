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Збірна України з футболу представить нову форму

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Форма збірної України з футболу
Форма збірної України з футболу

У вівторок, 4 вересня, на НСК "Олімпійський" у Києві презентація нової форми збірної від технічного спонсора головної команди Joma. Розпочнеться все о 17:30.

Презентація відбудеться під час відкритого тренування національної команди, яке зможуть відвідати вболівальники. Вхід глядачів на стадіон буде відкрито із 17.30, та буде вільним.

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Участь у презентації також візьме участь соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк.

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Теги: Новини спорту Футбол Збірна України з футболу
Джерело: 24 Канал
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