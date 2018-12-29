Збірна України з футболу проведе два товариські матчі з Португалією: названо дати

Федерації футболу України та Португалії досягли домовленості про проведення двох міжнародних матчів між національними жіночими збірними двох країн.

Поєдинки відбудуться 17-го та 20 січня 2019 року на території Португалії. Першу гру команди проведуть в містечку Абрантиш на місцевому муніципальному стадіоні, який вміщує 6000 глядачів, пише сайт Федерації футболу України.

Читайте також: Тренер збірної України з футболу відмовився від іноземних помічників

Другий матч відбудеться у місті Торриш-Новаш на стадіоні "Алвеш Вієйра" (18000 глядачів). Час початку матчів та інші деталі стануть відомі пізніше.

За всю свою історію жіноча збірна України провела з португальською командою шість поєдинків, в яких здобула три перемоги, зазнала однієї поразки й двічі зіграла внічию.

Португалія, як і збірна України, завершила останній відбірний етап до чемпіонату світу-2019 на третій сходинці в групі, пропустивши вперед Італію й Бельгію. Уже в жовтні португалки взяли участь у міжнародному турнірі в Китаї, в якому зіграли зі збірними Фінляндії (0:0), Китаю (0:0) та Таїланду (4:1). А вже в листопаді провели три зустрічі з командами США (0:1) та Уельсу (0:0, 1:0).

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24