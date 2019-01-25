Збірна України з футболу зіграє товариський матч з Естонією
У 2019 році збірна України з футболу проведе 10 матчів. Вісім з них – у рамках відбору на Євро-2020. Ще два матчі – це товариські. В одному з них суперником українців виступить збірна Естонії.
Матч проти збірної Естонії запланований на 14 листопада. Місце та час початку товариського поєдинку буде визначено пізніше. Однак він відбудеться в Україні.
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Додамо, що у своїй історії наша національна команда чотири рази зустрічалася з естонцями й неодмінно перемагала свого суперника. Більше того, збірна України в цих поєдинках забила 10 м’ячів та не пропустила у свої ворота жодного.
Ще один товариський матч збірна України зіграє 10 вересня. Однак хто буде суперником і де може відбутися матч – поки невідомо.