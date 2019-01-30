10:53
30 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічні ідеї Росії. Легалізація чиновницької корупції
      Вєсті Кремля
      22:26, 29 січня
      Вєсті.UA: Ляшко на нових колесах. Мажорна Богословська
      Вєсті.UA
      20:31, 29 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Збірна України з футзалу розгромно програла Чехії у першому поєдинку в 2019 році

      96 Читать новость на русском
      Збірна України поступилася Чехії
      Збірна України поступилася Чехії / futsal.com.ua

      Збірна України з футзалу в Чехії провела один з двох запланованих спарингів з місцевою національною командою.

      Чехія – Україна 4:0
      Голи: Сайдлер, 6, 11, Ковач,39, Заруба, 40

      Читайте також: Іспанський чемпіон світу та Європи очолив український клуб

      Підопічні Олександра Косенка пропустили по два м’ячі у кожному з таймів, не зумівши вразити ворота суперника.

      Старт матчу лишився за господарями. Вже на другій хвилині команда Томаша Нойманна мала дві можливості, аби відкрити рахунок. Однак, спочатку володіння українців врятував Микитюк, а після удара Сайдлера сейвом відзначився Литвиненко.

      Втім, вже за чотири хвилини чехи повели у рахунку. Провалом захисту "жовто-синіх" скористався Сайдлер, який з близької відстані переграв кіпера нашої збірної.

      На 11 хвилині господарі забили вдруге, і знову гол на свій рахунок записав Сайдлер, який після пасу головою від Внука подвоїв перевагу своєї команди.

      Після відпочинку обидва суперники не форсували події. Перший більш-менш небезпечний момент виник у нашої збірної, коли на 26 хвилині здалеку пробив Єрьомін. Втім, Герчак з другої спроби забрав м’яч до своїх рук.

      Читайте також: Український футзаліст забив диво-гол, обігравши чотирьох гравців: відео

      Останні 4,5 хвилини підопічні Олександра Косенка проводили з Шотурмою у ролі п’ятого польового, але відзначитися їм так і не вдалося. Натомість, на 39 хвилині Петро зірвав контратаку суперника, і це порушення стало для "жовто-синіх" шостим.

      З десятиметрової позначки Литвиненка впевнено переграв Ковач. А вже на останніх секундах зустрічі порожні ворота нашої команди вразив Заруба. Тож, 4:0 – збірна України розпочинає двоматчеве протистояння з чехами неприємною поразкою.

      Наступний очний матч між командами відбудеться 30 січня у місті Кутна Гора. Початок о 21:15 за Києвом.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Спорт Футбол Футзал
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      сьогодні , 08:40 Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      Артем Овдієнко 1936
      Головні новини 29 січня: Порошенко знову йде у президенти та закриття справи проти Холодницького
      сьогодні , 08:05 Головні новини 29 січня: Порошенко знову йде у президенти та закриття справи проти Холодницького
      2399
      Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      сьогодні , 01:00 Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      Тетяна Мартинюк 2856
      Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      29 січня , 22:01 Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      Ольга Черненко 5779
      Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      29 січня , 21:03 Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      1433
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      Пішов з життя легендарний гравець збірної України з баскетболу Олександр Окунський
       21 січня , 14:12
      "Барселона" може повторити долю "Реала" та безглуздо вилетіти з Кубка Іспанії
       17 січня , 18:13
      Мессі знову побив Марадону. ВІДЕО
       10 липня 2014 , 11:11
      "Динамо" може поповнитись захисником "Айнтрахта"
       6 лютого 2015 , 11:27
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук