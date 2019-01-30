Збірна України з футзалу розгромно програла Чехії у першому поєдинку в 2019 році

Збірна України з футзалу в Чехії провела один з двох запланованих спарингів з місцевою національною командою.

Чехія – Україна 4:0

Голи: Сайдлер, 6, 11, Ковач,39, Заруба, 40

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Підопічні Олександра Косенка пропустили по два м’ячі у кожному з таймів, не зумівши вразити ворота суперника.

Старт матчу лишився за господарями. Вже на другій хвилині команда Томаша Нойманна мала дві можливості, аби відкрити рахунок. Однак, спочатку володіння українців врятував Микитюк, а після удара Сайдлера сейвом відзначився Литвиненко.

Втім, вже за чотири хвилини чехи повели у рахунку. Провалом захисту "жовто-синіх" скористався Сайдлер, який з близької відстані переграв кіпера нашої збірної.

На 11 хвилині господарі забили вдруге, і знову гол на свій рахунок записав Сайдлер, який після пасу головою від Внука подвоїв перевагу своєї команди.

Після відпочинку обидва суперники не форсували події. Перший більш-менш небезпечний момент виник у нашої збірної, коли на 26 хвилині здалеку пробив Єрьомін. Втім, Герчак з другої спроби забрав м’яч до своїх рук.

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Останні 4,5 хвилини підопічні Олександра Косенка проводили з Шотурмою у ролі п’ятого польового, але відзначитися їм так і не вдалося. Натомість, на 39 хвилині Петро зірвав контратаку суперника, і це порушення стало для "жовто-синіх" шостим.

З десятиметрової позначки Литвиненка впевнено переграв Ковач. А вже на останніх секундах зустрічі порожні ворота нашої команди вразив Заруба. Тож, 4:0 – збірна України розпочинає двоматчеве протистояння з чехами неприємною поразкою.

Наступний очний матч між командами відбудеться 30 січня у місті Кутна Гора. Початок о 21:15 за Києвом.

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