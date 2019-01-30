Збірна України з футзалу розгромно програла Чехії у першому поєдинку в 2019 році
Збірна України з футзалу в Чехії провела один з двох запланованих спарингів з місцевою національною командою.
Чехія – Україна 4:0
Голи: Сайдлер, 6, 11, Ковач,39, Заруба, 40
Читайте також: Іспанський чемпіон світу та Європи очолив український клуб
Підопічні Олександра Косенка пропустили по два м’ячі у кожному з таймів, не зумівши вразити ворота суперника.
Старт матчу лишився за господарями. Вже на другій хвилині команда Томаша Нойманна мала дві можливості, аби відкрити рахунок. Однак, спочатку володіння українців врятував Микитюк, а після удара Сайдлера сейвом відзначився Литвиненко.
Втім, вже за чотири хвилини чехи повели у рахунку. Провалом захисту "жовто-синіх" скористався Сайдлер, який з близької відстані переграв кіпера нашої збірної.
На 11 хвилині господарі забили вдруге, і знову гол на свій рахунок записав Сайдлер, який після пасу головою від Внука подвоїв перевагу своєї команди.
Після відпочинку обидва суперники не форсували події. Перший більш-менш небезпечний момент виник у нашої збірної, коли на 26 хвилині здалеку пробив Єрьомін. Втім, Герчак з другої спроби забрав м’яч до своїх рук.
Читайте також: Український футзаліст забив диво-гол, обігравши чотирьох гравців: відео
Останні 4,5 хвилини підопічні Олександра Косенка проводили з Шотурмою у ролі п’ятого польового, але відзначитися їм так і не вдалося. Натомість, на 39 хвилині Петро зірвав контратаку суперника, і це порушення стало для "жовто-синіх" шостим.
З десятиметрової позначки Литвиненка впевнено переграв Ковач. А вже на останніх секундах зустрічі порожні ворота нашої команди вразив Заруба. Тож, 4:0 – збірна України розпочинає двоматчеве протистояння з чехами неприємною поразкою.
Наступний очний матч між командами відбудеться 30 січня у місті Кутна Гора. Початок о 21:15 за Києвом.
Вибір редакції
-
"Автономний регіон Донбас": Медведчук відзначився новою сепаратистською заявоюсьогодні , 09:55
-
США зняли санкції з компаній наближеного до Путіна олігарха: у Конгресі вимагають поясненьсьогодні , 09:12
-
Головні новини 29 січня: Порошенко знову йде у президенти та закриття справи проти Холодницькогосьогодні , 08:05