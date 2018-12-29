Збірна України з гандболу програла завершальний матч на товариському турнірі

Збірна України з гандболу програла свій заключний матч на традиційному міжнародному турнірі в Ризі збірній Бельгії – 23:28.

Таким чином, українці закінчили турнір на третьому місці. Незалежно від результату останньої гри, першими будуть єгиптяни, другими – бельгійці, четвертими – латвійці, пише ProSport.

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Що стосується динаміки гри з Бельгією, то бельгійці захопили ініціативу з самого початку і жодного разу за весь матч не дозволили себе обійти.

Однак на позначці 22:20 ривок зробила вже Україна і після м'ячів Тільте і Садового рахунок зрівнявся. На жаль, історія повторилася і незабаром Бельгія знову вийшла на +3 (26:23). Після цього українці не забивали взагалі.

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