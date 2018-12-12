Збірна України з хокею перемогла італійців

У вівторок збірна Україна з хокею U-20 змогла здобути другу поспіль перемогу на Чемпіонаті світу. Українці переграли однолітків з Італії.

Україна U-20 – Італія U-20 2:1 (по буллітам) (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 16:30 Грегоріо (Бергер), 1:0 – 22:11 Шевченко, 1:1

Вирішальний буліт: Пересунько (четвертий раунд)

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Італія зуміла забити в кінці першого періоду, проте на старті другої 20-хвилинки українці відігралися завдяки Ігорю Шевченку. Важкою для нашої збірної була друга половина періоду. Хокеїсти постійно отримували видалення і значну частину часу діяли втрьох проти п'ятьох, зумівши дивом відбитися від атак противника.

У третьому періоді шайб команди не забивали і зустріч перейшла в овертайм. Україна за підсумками основного часу вже набрала 4 пункту і боролася за ще один бал. Команди й тут не змогли вразити ворота одне одного, тому гра завершилася у серії буллітів, де Україна виграла завдяки вдалим спробам Морозова і Пересунько.

Україна U-20 закриє чемпіонат світу 14-го грудня матчем проти Словенії. Завдяки перемозі Україна зберігла прописку в Дивізіоні 1B.

Нагадаємо, що молодіжна збірна України з хокею впевнено перемогла японців у третьому турі чемпіонату світу в дивізіоні 1В.