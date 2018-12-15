Збірна України з хокею завершила ЧС-2018 на 5 місці

У п'ятницю, 14 грудня, в Польщі завершився молодіжний чемпіонат світу в Дивізіоні 1B. Збірна України, набравши 5 очок, посіла передостаннє місце.

Наша команда програвши перші два поєдинки, на перше місце в групі вже не претендувала. Однак, перемігши в двох наступних зустрічах японців та італійців, підопічні Олега Ігнатьєва зберегли собі місце в дивізіоні 1В. Заключний поєдинок зі словенцями для нашої команди нічого не вирішував.

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Зазначимо, що з Дивізіону 1В вилетіла збірна Японії, тому в наступному році наша команда продовжить виступ в цьому ж дивізіоні. Замість Словенії, яка завоювала підвищення в класі, до Дивізіону 1B опуститься Франція або Латвія. Турнір в Дивізіоні 2A відбудеться в січні, коли і визначиться, хто замінить Японію.

Що стосується збірної України, варто зазначити, що на чемпіонаті U-20 виступав майже той самий склад, який в квітні виграв свій дивізіон юніорського чемпіонату світу U-18 в Києві. Збірна в середньому трохи молодша, ніж інші учасники. За підсумками турніру кращими бомбардирами збірної стали Олександр Пересунько, Фелікс Морозов і Дмитро Даниленко, які набрали по 4 очки.

Таким чином, виступ команди Олега Ігнатьєва, яка на турнірі була однією з наймолодших, можна розглядати цілком обнадійливим з точки зору перспективи.

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