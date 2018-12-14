Збірна України з хокею зазнала болючого фіаско в грі зі словенцями
Молодіжна збірна України програла Словенії в останньому матчі на чемпіонаті світу.
Словенія U20 – Україна U20 4:1 (0:0; 2:1; 2:0)
Шайби: 0:1 Шевченко (Середницький, Сиротенко, 29:19). 1:1 Предан (Куявеч, Дрозг, 30:23). 2:1 Штурм (Стоян, 30:50). 3:1 Содья (Стоян, Капель, 50:04 – більш.). 4:1 Бохінц (Штурм, Стоян, 57:26).
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Перемога над збірною України дозволила збірній Словенії посісти перше місце у нашій групі на чемпіонаті світу в Дивізіоні ІВ та у наступному сезоні підвищитися у класі до Дивізіону ІА.
На цей момент наша команда залишається на четвертому місці у турнірній таблиці. Але збірна Італії, яка має на одне очко менше, проведе сьогодні свій останній матч з японцями і має всі шанси випередити збірну України.
Нагадаємо, що молодіжна збірна України з хокею впевнено перемогла японців у третьому турі чемпіонату світу в дивізіоні 1В.