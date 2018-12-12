Збірна України з хокею здобула першу перемогу на чемпіонаті світу: відео

Молодіжна збірна України з хокею впевнено перемогла японців у третьому турі чемпіонату світу в дивізіоні 1В. Завдяки дублеві Дмитра Даниленка, шайбам Олександра Пересунька, Олександра Фірсова, Ігоря Шевченка та Фелікса Морозова наша команда перемогла 6:2.

Японія – Україна 2:6 (0:1; 0:1; 2:4)

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Перший період з японцями вийшов найскладнішим в матчі. У рівній боротьбі Україна все-таки змогла пробити чужі ворота лише під завісу ігрового відрізка. Забив Олександр Пересунько.

Знову ближче до закінчення періоду українці відзначилися голом і в другій 20-хвилинці. Більшість реалізував Олександр Фірсов.

На повну атака "синьо-жовтих"розгулялася в завершальній третині матчу. Наші хлопці закинули відразу чотири шайби, дві з яких – в більшості. Дмитро Даниленко, який у підсумку став найкращим гравцем зустрічі, оформив дубль, ще по голу провели Фелікс Морозов і Ігор Шевченко. Японці не дозволили нашому воротареві Артуру Оганджаняну піти з майданчика "сухим", забивши двічі. Причому одну з шайб суперник збірної України закинув у меншості.

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Таким чином, збірна України залишила останнє місце в таблиці дивізіону 1В.

У середу, 12 грудня, о 14:00 за київським часом наші хокеїсти матимуть змогу покращити своє турнірне становище матчем з італійцями.

Відеоогляд матчу Україна U-20 – Японія U-20

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